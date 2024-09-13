Минтранс Подмосковья сообщил об изменении графика электричек Горьковского направления

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления, включая МЦД-4, изменится с 13 по 15 и с 20 по 22 сентября из-за переноса 1-го и 2-го главных путей на участке Москва-Курская — Нижегородская. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Технологические работы продлятся с 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября, а также в этот же период 20–22 сентября. В это время железнодорожники уложат новые пути на участке 1,5 километра, проходящем через новые путепроводы.

На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В Минтрансе Московской области уточнили, что изменится время отправления и прибытия ряда электричек, количество остановок, а несколько поездов будут отменены.

МЖД просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями на вокзалах, сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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