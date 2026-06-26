Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог вечером 26 июня

По сообщению Министерства транспорта Московской области, вечером 26 июня загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла.

Проблемы с движением наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство призывает водителей быть внимательными и осторожными. Необходимо соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и неожиданных торможений.

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