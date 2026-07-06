Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе в понедельник вечером

В понедельник вечером, 6 июля, загруженность дорог в Московской области составила всего 3 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Несмотря на невысокую общую загруженность, движение оказалось затруднено на съездах с МКАД и на нескольких шоссе, включая Боровское, Калужское, Щелковское, Носовихинское, Ярославское, Дмитровское, Пятницкое и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно при проезде перекрестков и перестроении. Водителям рекомендуется чаще проверять зеркала перед выполнением маневра.

Более подробную информацию о дорожной ситуации и транспорте в Подмосковье можно найти на официальном канале ведомства в MAX по ссылке: [mtdi_mo](https://max.ru/mtdi_mo).