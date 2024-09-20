Минтранс Подмосковья: схема движения на Осташковском шоссе изменится с 23 сентября

С 23 сентября по 30 октября на Осташковском шоссе в Мытищах изменится схема движения транспорта. Корректировки вызваны дорожными работами на развязке возле поселка Мебельной Фабрики. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В рамках строительства Мытищинской хорды возведут съезд и реконструируют часть шоссе. Движение в это время будет организовано по двум полосам — по одной в каждом направлении, с закрытием правой полосы в сторону деревни Пирогово.

В ведомстве добавили, что полное завершение работ по хорде и организации движения планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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