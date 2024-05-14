Минтранс Подмосковья разъяснил порядок страховых выплат пассажирам | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 13:05 Минтранс Подмосковья разъяснил порядок страховых выплат пассажирам АО "Мострансавто"

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Около 40% аварий от общего числа ДТП в Подмосковье приходится на автобусы. Чаще всего причиной резкого перестроения или экстренного торможения транспортного средства становится легковой автомобиль, двигавшийся впереди него. Минтранс Московской области напомнил случаи, при которых пассажиры автобусов имеют право на страховые выплаты.

«Все происшествия, связанные с нашими автобусами, не остаются без внимания. Проводятся проверки с использованием данных камер видеонаблюдения, установленных в салонах транспортных средств. Одна камера „смотрит“ на водителя, две — на салон и еще одна фиксирует дорожную обстановку по пути следования», — прокомментировали в «Мострансавто».

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В компании уточнили, что проверяется и способ оплаты, который выбрал пассажир. Получение страховки — законное право пассажира, но, чтобы ее получить, нужно следовать правилам и действующим законам.

Во-первых, во время движения автобуса пассажир должен держаться за поручни. Это позволит избежать травм при резком торможении. Во-вторых, при посадке, высадке и нахождении в транспортном средстве необходимо соблюдать меры предосторожности. Если пассажир проигнорировал их, то страховые выплаты он может не получить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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