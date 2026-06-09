Минтранс Подмосковья рассказал о работе транспорта на праздники

Фото: Минтранс Подмосковья

В связи с предстоящим Днем России Министерство транспорта Московской области объявило о специальном графике работы общественного транспорта на праздничные и выходные дни.

Автобусы 12 и 13 июня будут следовать расписанию субботы, а 14 июня — расписанию воскресенья. Пригородные электропоезда ЦППК и МТППК также будут ходить по особому графику: 11 июня — по расписанию пятницы, 12 и 13 июня — по расписанию субботы, 14 июня — по расписанию воскресенья, а 15 июня — по расписанию понедельника.

На период праздничных дней планируется назначить дополнительно 18 поездов. Среди них:

Кроме того, вместо поезда №7191 Москва – Малоярославец 11 июня будет назначен поезд №7093/7094 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 отправлением в 20:35.

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