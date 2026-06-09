Минтранс Подмосковья рассказал о работе транспорта на праздники

В связи с предстоящим Днем России Министерство транспорта Московской области объявило о специальном графике работы общественного транспорта на праздничные и выходные дни.

Автобусы 12 и 13 июня будут следовать расписанию субботы, а 14 июня — расписанию воскресенья. Пригородные электропоезда ЦППК и МТППК также будут ходить по особому графику: 11 июня — по расписанию пятницы, 12 и 13 июня — по расписанию субботы, 14 июня — по расписанию воскресенья, а 15 июня — по расписанию понедельника.

На период праздничных дней планируется назначить дополнительно 18 поездов. Среди них:

№7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1;

№7032 Тула-1 – Москва (Курский вокзал);

№7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал);

№7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир;

№7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов);

№7079/7080 Владимир – Москва (Площадь трех вокзалов);

№7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1;

№7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал);

№7184 Нара – Москва (Киевский вокзал).

Кроме того, вместо поезда №7191 Москва – Малоярославец 11 июня будет назначен поезд №7093/7094 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 отправлением в 20:35.