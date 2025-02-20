Минтранс Подмосковья рассказал о графике работы транспорта 23 февраля

В День защитника Отечества общественный транспорт в Подмосковье будет работать по расписанию выходного дня. Пригородные поезда также будут следовать по обычному графику выходных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Перед рейсами специалисты проверят исправность транспорта, а водителям проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозке пассажиров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиалы «Мострансавто» получили 24 новых автобуса. Транспорт оснащен системами климат-контроля, видеонаблюдения и USB-розетками, а также поддерживают безналичную оплату.
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