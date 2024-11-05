Андрей Воробьев: филиалы «Мострансавто» получили 24 новых автобуса

В этом году компания «Мострансавто» выпустила на маршруты 490 автобусов, а до конца года планирует запустить более 100 новых транспортных средств. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что филиалы предприятия получили еще 24 новых автобуса.

«Мы в Ленинском округе на предприятии „Мострансавто“. Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулеве совместно с нашими китайскими партнерами. Они работают надежно и очень важны для всей страны, ну и конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Очень надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой», — прокомментировал Воробьев.

По его словам, округ стремительно растет, поэтому необходимо открывать новые маршруты, а также делать развязки, чтобы обеспечить качественную жизнь населения.

Новый транспорт будет курсировать в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах и Домодедове. Автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения и USB-розетками, а также поддерживают безналичную оплату.

Заместитель директора филиала МАП № 3 в Домодедове Андрей Становкин отметил, что современные автобусы оснащены бортовым компьютером, который значительно упрощает работу слесарей и диагностику технических неисправностей.

Из-за нехватки автобусов на пяти направлениях Ленинского округа зимой добавят 24 новых транспортных средства. Так, на маршрут № 367 Константиново — метро «Домодедовская» выйдут дополнительно 13 автобусов. Ранее для удобства пассажиров изменили несколько рейсов: добавили заезды в ЖК и промзоны, а также внесли корректировки на участках Лесной улицы и Пригородного шоссе.

Отмечается, что в этом году сотрудникам «Мострансавто» повысили зарплаты на 5,5% и обеспечили дополнительные меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья, подъемные для иногородних водителей и путевки для детей. С подробностями работы в компании можно ознакомиться на сайте.