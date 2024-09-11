Минтранс Подмосковья: расписание поездов ряда направлений изменится 13–15 сентября

С 13 по 15 сентября изменится график движения пригородных поездов на участке от Курского вокзала до Нижегородской из-за работ по переключению пути. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

С 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября закроют 2-й главный путь, и поезда Горьковского направления будут следовать по 1-му пути на этом участке. На участке Марьина Роща — Курский вокзал — Нижегородская часть поездов выведут из расписания, а интервалы в часы пик увеличатся до 20 минут.

Помимо этого, на участке Нижегородская — Железнодорожная интервал движения составит около 10 минут, некоторые поезда будут следовать только до Нижегородской.

На Киевском направлении между Апрелевкой и Марьиной Рощей интервалы также увеличатся до 20 минут для части поездов. Пассажиров просят учитывать корректировки при планировании поездок.

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