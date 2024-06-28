Минтранс Подмосковья: расписание поездов некоторых направлений изменится в июле

Расписание движения поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится в конце июня и июле. В региональном Минтрансе уточнили, что корректировки вызваны капитальным ремонтом первого пути станции Железнодорожная, а также перегона Железнодорожная — Реутов.

График движения электричек скорректируют 28–30 июня, а также 5—7, 12—14 и 19–21 июля. Поезда будут следовать на закрытом участке по оставшимся трем путям. В это время часть поездов на Горьковском направлении выведут из расписания. Большая часть транспорта на Москву на участке Реутов — Железнодорожная будет следовать по третьему пути.

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно ознакомиться на сайте ЦППК, а также в мобильном приложении.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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