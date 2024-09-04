Минтранс Подмосковья: расписание электричек ряда направлений изменится 4 и 5 сентября

Минтранс Подмосковья информирует, что 4 и 5 сентября изменится график движения поездов на Казанском направлении. Корректировки вызваны работами по замене стрелочного перевода № 2 на станции Перово.

С 22:10 4 сентября до 08:10 5 сентября участок третьего главного пути на станции Перово закроют на десять часов. С 22:00 до 07:00 некоторые поезда МЦД будут отменены, а интервалы движения через станцию Митьково увеличатся до 20 минут.

Последние поезда с Митьково отправятся в сторону Ипподрома в 00:32, в сторону Крюково — в 00:12. При этом, до 07:00 часов интервалы составят 10–15 минут.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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