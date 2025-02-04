Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 5 февраля

Представители Минтранса Московской области проведут серию вебинаров по вопросам предоставления госуслуг по дорогам и транспорту 5 февраля. Заявители узнают, как правильно подать электронные документы.

Как уточнили в ведомстве, специалисты разъяснят слушателям лекций порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Цикл вебинаров включает 11 уроков.

Представители ведомства расскажут, как согласовать проекты по размещению инженерных коммуникаций на дорогах, как переоформить свидетельства для работы таксистом, как получить участок для строительства автодорог, напомнят особенности обслуживания транспортных карт и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил улучшить освещение на дорогах и во дворах. По его словам, это влияет на безопасность жителей.