Воробьев поручил улучшить освещение на дорогах и во дворах Подмосковья
Ежегодно в Подмосковье реализуют большую программу ремонта дорог. Их делают более комфортными для водителей и безопасными для всех участников движения. Уделить особое внимание состоянию сети и освещению в этом году поручил губернатор Андрей Воробьев.
«Мы видим большой объем работы и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации», — отметил глава региона.
Воробьев поручил профильным ведомствам доложить о темпе работ и отдельно отметить участки, где провести ремонт особенно важно.
Он добавил, что уделить внимание важно освещению на дорогах, улицах и в парках Подмосковья, потому что это влияет на безопасность жителей.
«За освещение отвечают три подразделения. Это региональные дороги, дворы и все, что касается парков, скверов и муниципальных улиц. От трех слагаемых будет зависеть результат», — сказал он.