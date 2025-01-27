Воробьев поручил улучшить освещение на дорогах и во дворах Подмосковья

Ежегодно в Подмосковье реализуют большую программу ремонта дорог. Их делают более комфортными для водителей и безопасными для всех участников движения. Уделить особое внимание состоянию сети и освещению в этом году поручил губернатор Андрей Воробьев .

«Мы видим большой объем работы и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации», — отметил глава региона.

Воробьев поручил профильным ведомствам доложить о темпе работ и отдельно отметить участки, где провести ремонт особенно важно.

Он добавил, что уделить внимание важно освещению на дорогах, улицах и в парках Подмосковья, потому что это влияет на безопасность жителей.

«За освещение отвечают три подразделения. Это региональные дороги, дворы и все, что касается парков, скверов и муниципальных улиц. От трех слагаемых будет зависеть результат», — сказал он.