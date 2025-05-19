Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 21 мая

Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 21 мая проведут серию вебинаров. Жители региона смогут узнать, как правильно подать документы на сайте госуслуг.

Специалисты объяснят слушателям правила заполнения бумаг, а также расскажут о самых частых причинах отказа в оказании услуг в сфере транспорта и дорог.

Вебинары проведут по следующим темам:

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа такси;

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, созданных на базе моделирования;

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;

Выдача разрешений на проведение авиационных работ.

С полным списком вебинаров, запланированных на среду, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта Подмосковья.