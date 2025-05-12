Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 14 мая

Представители Минтранса Подмосковья проведут вебинары о подаче документов на госуслугах 14 мая. На онлайн-встречах специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа.

Вебинары проведут по следующим темам: согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог Мосавтодора, получение разрешения на перевозку пассажиров, получение пропусков для передвижения грузовиков по МКАД, обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» и другим вопросам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о реконструкции Володарского шоссе. По его словам, это одна из ключевых магистралей Ленинского округа.