12 мая 2025 13:37 Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 14 мая Фото: Минтранс Подмосковья
Представители Минтранса Подмосковья проведут вебинары о подаче документов на госуслугах 14 мая. На онлайн-встречах специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа.
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