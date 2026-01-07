Аномальные снегопады обрушатся на Москву в ближайшие дни

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области на 8 января

На Москву надвигается циклон, он принесет обильные снегопады. Роскосмос в телеграм-канале опубликовал снимок региона из космоса.

«На столицу надвигается циклон. <…> Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков», — подписали фото в сообщении.

Фотографии сделали аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. В отдельных районах может разыграться метель, вероятны снежные заносы и гололедица на дорогах.

За последние сутки в Москве выпало от одного до двух миллиметров осадков. Высота снежного покрова достигла в некоторых районах до 25 сантиметров.