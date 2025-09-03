Фото: Запущена новая дорога от Новорижского шоссе до ул. Академической в Павловской Слободе / Медиасток.рф

Минтранс Подмосковья предупредил водителей об активности лосей. В начале сентября у животных начался брачный период, поэтому они могут выходить на дороги.

Пиковая активность лосей отмечается по ночам — с 19:00 до 02:00. В это время чаще всего происходят ДТП с участием животных.

В министерстве призвали водителей соблюдать скоростной режим. Вечером следует использовать дальний свет при движении вне населенных пунктов и отсутствии встречных машин.

Если на дороге повстречался лось, нужно снизить скорость.

«Не пугайте лося звуковым сигналом, просто подождите — дайте ему спокойно уйти», — сказали в ведомстве.