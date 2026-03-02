Минтранс Подмосковья предупредил водителей о перепадах температуры в начале марта

Период частых перепадов температуры начался в Подмосковье. На этой неделе днем ожидается до +4 градусов, а ночью местами до -12. Водителей призвали быть осторожными и не спешить менять резину.

В ближайшее время снег в Подмосковье будет таять днем, а ночью из-за заморозков возможно образование гололедицы. В первую неделю марта ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В региональном Минтрансе призвали водителей быть осторожными на дорогах. Замену резины на летнюю рекомендуют при среднесуточной температуре от пяти до семи градусов тепла в течение недели.

«Будьте очень аккуратны, обязательно пристегивайтесь, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, а также соблюдайте правила перестроения, проезда перекрестков и не совершайте резких маневров на поворотах и съездах, заблаговременно снижайте скорость в зонах пешеходных переходов», — добавили в министерстве.

Также следует быть осторожными при парковке, соблюдать правила стоянки и не перекрывать проезды во дворы.