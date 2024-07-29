Минтранс Подмосковья предупредил водителей о дождях на этой неделе

Водителей Подмосковья предупредили о дождях на этой неделе. Во время осадков ветер может усилиться до 11 метров в секунду, что потребует особой внимательности за рулем.

Минтранс Подмосковья призвал не отвлекаться на телефон во время движения и сконцентрировать внимание на дороге.

Из-за осадков видимость снизится, поэтому предельно важно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В черте города и в местах притяжения пешеходов нужно заранее снижать скорость до минимума. На мокрой дороге могут возникнуть заносы из-за аквапланирования, поэтому лужи лучше объезжать или проезжать их медленно. Перед лужей тормоз нужно отпустить. Желательно не ездить вовремя дождя на мотоциклах, велосипедах и самокатах — это может быть опасно.

Пешеходам при переходе дороги следует не закрывать себе обзор зонтами. Вечером нужно носить световозвращатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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