Минтранс Подмосковья предупредил о росте дорожного трафика в первую неделю сентября

Минтранс Подмосковья прогнозирует рост дорожного трафика в первые рабочие дни сентября. Согласно прогнозам, самыми загруженными днями станут 2, 5 и 6 сентября, а число автомобилей на дорогах региона превысит три миллиона в сутки.

Час пик прогнозируется с 07:00 до 09:00, а наибольшая нагрузка на дорогах — с 06:00 до 10:00. Рост трафика ожидается в Мытищах, Пушкино, Ивантеевке, Балашихе, Реутове, Люберцах и других округах. Помимо этого, движение может увеличиться на Ярославском и Новорязанском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призывает водителей соблюдать ПДД и быть внимательными во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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