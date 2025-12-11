Минтранс Подмосковья предупредил о резком ухудшении погоды 12 декабря

Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погоды. Как рассказали в региональном Минтрансе, дежурство будут вести более 600 спецмашин.

Уже в эту пятницу в Подмосковье ожидается снегопад и метель, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Ночью температура упадет до -7 градусов.

«Мы круглосуточно мониторим погодные условия: дорожники готовы к резкому ухудшению погоды. Организовано дежурство более 600 единиц спецтехники, дорожники проведут противогололедную обработку и уборку снега на региональных дорогах, в том числе посадочных площадках и тротуарах», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Водителей призвали быть осторожными, не выезжать на летней резине и по возможности отказаться от дальних поездок. Во время движения важно держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

При ДТП необходимо покинуть автомобиль и обратиться по номеру 122.