Минтранс Подмосковья ответил на жалобу люберчан на цены в маршрутках

Жители Люберец пожаловались на нарушение правил перевозки, хамство водителей маршрутных такси и необоснованное повышение стоимости проезда. Министерство транспорта Подмосковья ответило на обращение граждан.

В Минтрансе отметили, что для жителей этого жилого комплекса предусмотрено четыре муниципальных нерегулируемых маршрута, которые обслуживают коммерческие перевозчики.

Жалобу на перевозчиков записали жители ЖК «Томилино Парк». В частности, они возмутились повышением цен за проезд до 100 рублей.

«При перевозке пассажиров на территории Московской области на нерегулируемых маршрутах стоимость проезда устанавливается перевозчиками с учетом сложившихся затрат, конъюнктуры рынка и финансовых возможностей транспортной организации», — отметили в Минтрансе.

На всех маршрутах в Подмосковье, в том числе работающих по нерегулируемым тарифам, действуют льготы на оплату проезда по социальным картам. Также Минтранс напомнил, что на территории региона запрещена оплата проездных билетов за наличный расчет в салонах общественного транспорта.

В 2024 году на маршрутах к ЖК «Томилино Парк» к административной ответственности привлекли 34 водителя.