Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до грибных мест

Сезон грибов начался в Московской области. Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов, на которых можно добраться до мест их сбора.

Добраться до грибных мест можно не только на автобусах, но и на электричках. Больше всего грибов в этом сезоне находится у ж/д станций Белорусского направления: Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово. До некоторых из этих станций можно доехать и на автобусах.

Еще одно направление, где растут грибы — Волоколамское, остановка «Станция МЦД Опалиха». Сюда следуют маршруты № 833, № 833к, № 120к и № 38к. В Наро-Фоминске грибные места расположены рядом со станцией Победа. Список маршрутов находится на официальном сайте ведомства.

Напомним, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что еще 40 автобусов с USB-розетками выйдут на маршруты в Подмосковье.

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