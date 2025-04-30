Минтранс Подмосковья напомнил жителям о росте риска ДТП в майские праздники

В период майских праздников на дорогах Подмосковья ожидается увеличение трафика. Минтранс и Госавтоинспекция региона призывают водителей соблюдать осторожность.

Во время майских праздников жители традиционно ездят на дачи и в места отдыха, из-за чего скоростной режим на трассах вырастает до 10 километров в час.

С 28 апреля по 11 мая во всех округах пройдут массовые рейды по проверке трезвости водителей и соблюдения ПДД. Волонтеры и сотрудники администраций будут дежурить в местах отдыха.

«Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость, заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и пропускайте пешеходов. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», — подчеркнул министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Особое внимание уделят безопасности мотоциклистов из-за старта мотосезона 22 апреля. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращатели.

В случае ДТП следует звонить по номеру 112.