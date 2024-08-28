Минтранс Подмосковья напомнил правила поведения у железной дороги

В преддверии нового учебного года Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Их должны соблюдать не только дети, но и взрослые.

Осенью количество пассажиров на станциях и вокзалах вырастет, поэтому нужно усилить бдительность. Если ребенок добирается до школы через железную дорогу, важно напомнить ему правила безопасности.

Не нужно слушать музыку в наушниках или смотреть в телефон вблизи железнодорожной инфраструктуры. Нельзя стоять у края платформы, когда ожидаешь поезд, нельзя прыгать с платформ на пути. Можно переходить пути только в разрешенных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя играть у путей, ходить вдоль них или фотографироваться.

Будет хорошо пройти весь маршрут от дома до школы вместе с ребенком и обратить его внимание на нюансы.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что в школах регулярно проводятся открытые уроки, где напоминают правила поведения у ж/д. С начала года в регионе прошло больше двух тысяч таких занятий, и эта работа будет продолжаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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