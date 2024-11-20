Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасного перехода дороги с детьми

Важные, но простые правила безопасного перехода дороги, нередко игнорируются на пешеходных переходах. Это может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

С начала осени в Московской области зафиксировали свыше 320 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали или погибли люди, отметили в Министерстве транспорта Подмосковья. В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения правил безопасного перехода дороги, особенно при сопровождении детей.

Важно помнить, что нельзя останавливаться на проезжей части, даже если ребенок уронил игрушку. Перед выходом на дорогу следует забрать у него вещи из рук. В ожидании сигнала светофора или проезда транспорта на нерегулируемом переходе рекомендуется держать ребенка за руку и отойти на несколько шагов назад. При этом следует вести ребенка справа от себя, держась за запястье.

Перед тем, как перейти дорогу, необходимо оценить обстановку и убедиться, что водители заметили вас и остановились. Не стоит начинать переход, если зеленый сигнал светофора начинает мигать.

Если вы переходите дорогу с коляской, следует взять ребенка на руки. Коляску допускается катить сбоку, справа от себя. Хотя можно также вести ее перед собой, этот вариант менее безопасен, так как водители из второго ряда могут не заметить ее и продолжить движение.

Кроме того, в условиях плохой видимости — в темное время суток или при сильном дожде и снегопаде — рекомендуется носить световозвращатели.