Минтранс Подмосковья напомнил об опасности вождения при плохом самочувствии

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье сильную жару до конца недели, с температурой до 30 градусов и выше. Минтранс Подмосковья советует соблюдать меры предосторожности в такую погоду и не садиться за руль при недомогании.

Водителям рекомендуют ограничить поездки в часы максимальной солнечной активности, а также быть внимательными к пожилым родственникам, так как жара может снижать концентрацию внимания.

«Пейте много воды, используйте головные уборы и не оставляйте детей и животных в машине», — добавили в ведомстве.

Водителей также призывают соблюдать ПДД, поскольку с увеличением трафика возрастает риск ДТП и оценивать дорожные условия. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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