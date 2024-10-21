Минтранс Подмосковья напомнил о необходимости носить световозвращатели

Министерство транспорта Московской области напоминает пешеходам о важности использования световозвращателей в осенний период. Специалисты советуют носить как минимум четыре таких элемента — по одному с каждой стороны, а также спереди и сзади, чтобы обеспечить видимость со всех углов.

Кроме того, полезно использовать фонари, включая те, что находятся в мобильных телефонах. Родители должны помнить о необходимости обеспечить световозвращающими элементами своих детей перед выходом на прогулку.

В ведомстве отметили, что согласно правилам дорожного движения, пешеходы обязаны иметь светоотражающие элементы вне населенных пунктов. Исследования показывают, что применение световозвращателей снижает вероятность попадания в аварию на 70%.

С 21 октября по 24 ноября в Московской области пройдет социальная акция Госавтоинспекции «Засветись!», целью которой станет популяризация использования световозвращающих элементов.