Минтранс Подмосковья напомнил о главных рисках для водителей и пешеходов осенью

С приближением осени Министерство транспорта Московской области напоминает жителям региона о рисках на дорогах. Специалисты ведомства обратили внимание на ошибки водителей и пешеходов, которые чаще всего становятся причиной аварий в это время года.

Главной проблемой, согласно данным статистики, остается превышение скорости — именно оно составляет свыше 90% всех нарушений, зафиксированных камерами. Уже сейчас рекомендуется перестраивать стиль вождения, делая его более размеренным и безопасным, чтобы постепенно перейти к зимнему формату управления автомобилем.

Водителям важно быть особенно внимательными во дворах, возле школ, на парковках, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и учитывать погодные условия.

Отдельно в ведомстве напомнили о необходимости регулярной проверки аккумулятора, исправности фар и дворников, а также наличия жидкости для омывателя.

Погодные условия осенью могут также повлиять на безопасность дорожного движения. Дождь, туман и короткий световой день существенно снижают видимость и искажают восприятие расстояния.

В таких условиях люди, особенно в темной одежде и без светоотражающих элементов, практически незаметен. Водителям советуют быть предельно осторожными, а пешеходам — переходить улицу строго по правилам, не отвлекаясь на гаджеты.

Напомнили в министерстве и о том, что мотосезон еще не завершен — многие байкеры продолжают ездить вплоть до первого снега.

Кроме того, сохраняется высокая загруженность дорог, особенно по выходным. При дальних поездках рекомендуется обязательно делать перерывы каждые два-четыре часа, но останавливаться только в специально оборудованных местах, а не на оживленных трассах.

Особое внимание обращают на правила поведения при поломке или аварии без пострадавших. Нельзя оставаться в автомобиле на проезжей части или рядом с ним, так как это может привести к повторному столкновению. Необходимо немедленно отойти за пределы дороги и сообщить о случившемся по номеру 112.