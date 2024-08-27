Минтранс Подмосковья напомнил маршруты до Центрального парка в Жуковском

Фото: Минтранс Подмосковья

Минтранс Подмосковья поделился информацией о том, как добраться до Центрального парка в Жуковском. Территория зеленых насаждений идеально подходит для пикников с семьей или проката велосипедов.

К остановке «Проходная ЛИИ», находящейся недалеко от парка, идут три автобусных маршрута: № 2 «Наркомвод — МЦД Отдых», № 28 «МЦД Раменское — Константиново» и № 5 «Наркомвод — Улица Федотова».

На маршрутах предусмотрены льготы для обладателей социальных карт жителей Подмосковья и Москвы. Оплату проезда можно произвести с помощью банковских карт, а также транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

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