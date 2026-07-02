Минтранс Подмосковья информирует о загруженности дорог в регионе

Вечером 2 июля загруженность дорог в Московской области составила всего 4 балла, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Затруднено движение на съездах с МКАД и на нескольких шоссе, включая Пятницкое, Ленинградское, Дмитровское, Щелковское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Волоколамское и Новорижское.

В Минтрансе призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и уважать друг друга. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу по пешеходному переходу, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Водителям следует заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов.

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