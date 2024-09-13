Минтранс Подмосковья: график электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится в выходные

В эти выходные, 14 и 15 сентября, изменится график движения поездов на Казанском направлении из-за капитального ремонта 4-го пути от Перово до Казанского вокзала и реконструкции станции Рижская МЦД-3. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В эти дни будет закрыт 4-й путь на участке Перово — Казанский вокзал и 2-й путь на участке Митьково — Останкино.

С 13:00 14 сентября до 13:00 15 сентября поезда МЦД-3 будут ходить с интервалом 30 минут, при этом, посадка на станции Митьково будет осуществляться на 1-м пути. В эти дни последние поезда с Митьково. Помимо этого, на Казанском направлении интервал увеличится до 20 минут, часть поездов курсировать не будет.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на сайте компании.

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