Минтранс Подмосковья: график электричек Ленинградского направления изменится до октября

В связи с модернизацией первого главного пути на перегоне Лихославль — Дорошиха с 17 сентября по 11 октября 2024 года изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут курсировать по измененному графику, при этом, часть рейсов отменят. Также на участке Москва — Тверь значительная часть поездов будет ходить по измененному расписанию.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальной информацией можно ознакомиться на станционных информационных стендах, на сайте в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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