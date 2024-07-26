Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 26 июля

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что основные заторы возникли на выездах из столицы.

Пробки образовались на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском и Каширском шоссе. Водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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