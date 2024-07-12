Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла к вечеру пятницы
Загруженность подмосковных дорог составила четыре балла вечером, в пятницу. В Минтрансе Подмосковья рассказали о заторах.
Основные затруднения движения наблюдаются по направлению из Москвы на Новорижском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском шоссе и трассах М-4 «Дон» и М-5 «Урал».
Водителям напомнили о соблюдении требований дорожных знаков. Следует избегать резких маневров и быть внимательными в местах притяжения пешеходов.
Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
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