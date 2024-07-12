Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла к вечеру пятницы

Загруженность подмосковных дорог составила четыре балла вечером, в пятницу. В Минтрансе Подмосковья рассказали о заторах.

Основные затруднения движения наблюдаются по направлению из Москвы на Новорижском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском шоссе и трассах М-4 «Дон» и М-5 «Урал».

Водителям напомнили о соблюдении требований дорожных знаков. Следует избегать резких маневров и быть внимательными в местах притяжения пешеходов.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте