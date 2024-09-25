Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 25 сентября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 25 сентября. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находится более миллиона машин, что на 2% больше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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