Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 24 сентября

Загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в пять баллов утром 24 сентября. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится свыше миллиона машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском Носовихинском, Косинском, Варшавском, Рязанском, Щелковском, Рублево-Успенском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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