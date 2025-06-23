Минсоцразвития Подмосковья напомнило об онлайн-сервисе для выбора места свадьбы

Жители Подмосковье могут сочетаться браком в необычных исторических локациях. В 2025 году пять пар решили официально узаконить отношения в музее-усадьбе «Архангельское» в Красногорском округе.

Министерство социального развития Московской области отметило, что выездная регистрация брака набирает популярность среди пар, которые хотят сделать свой особенный день запоминающимся. Музей-усадьба «Архангельское» предлагает несколько неоспоримых преимуществ для молодоженов.

Так, пары могут полностью избежать похода в ЗАГС, что позволяет сосредоточиться на подготовке праздника, а не на бюрократических формальностях. Историческая атмосфера места создает неповторимый антураж для церемонии. Фотографии на фоне старинных стен и интерьеров становятся драгоценными воспоминаниями для семейного архива.

Природная красота окружающих ландшафтов — еще один весомый аргумент в пользу выбора этой локации. Зеленые массивы и водоемы создают идеальные условия для свадебных фотосессий и романтических прогулок после церемонии.

Кроме того, выездная регистрация дает больше свободы для персонализации торжества. Пары могут разработать индивидуальный сценарий, добавив уникальные элементы в традиционную церемонию.

Программа «Выбери Свою Локацию» предлагает альтернативу стандартным ЗАГСам, позволяя проводить регистрации в различных знаковых местах региона — от музеев и дворцов культуры до природных объектов.

Подать заявление можно через портал госуслуг или лично в Московском областном дворце бракосочетаний № 2 в Красногорске.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона +7 (498) 602-00-86.