Минсоцразвития Подмосковья напомнило о работе службы сопровождения приемных семей

В Московской области приемные семьи получают всестороннюю поддержку от службы сопровождения замещающих семей. Специалисты работают как с детьми, так и со взрослыми, помогая решить возникающие трудности.

«Главная задача наших специалистов — сохранить семью, помочь родным родителям справиться с трудностями и поддерживать ребенка на каждом этапе. Мы уже оказали более сотни тысяч консультаций. Отдельно отмечу, что более 90% детей мы возвращаем родным родителям, а помогают нам в этом наши гостевые приемные семьи, которых в регионе сейчас 480», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона сообщили, что в службе работают более 140 психологов, 40 социальных педагогов и около 300 социальных специалистов. Сейчас под ее сопровождением находятся пять тысяч приемных семей, в которых воспитывается свыше восьми тысяч детей.

Специалисты службы помогают семьям справляться с кризисами и выступают посредниками в сложных ситуациях. Психологи проводят диагностику детей, а также обследуют кандидатов в приемные родители и тех, кто уже воспитывает приемных детей.

Кроме консультаций и личной помощи, служба организует мероприятия, тренинги, вебинары и мастер-классы, которые помогают приемным родителям развивать свои психологические и педагогические навыки.