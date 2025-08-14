Минсельхозпрод рассказал о качестве подмосковной пшеницы

В Подмосковье провели первые пробы озимой пшеницы нового урожая из Ступинского округа. Лабораторные испытания подтвердили отличные показатели зерна, рассказали в Минсельхозпроде региона.
Образцы отнесли к четвертому классу продовольственной категории, которая используется для производства муки. В пшенице содержится 11,3-12,8% белка, число падения составляет 197-228 секунд, вредители и посторонние примеси отсутствуют.
В ведомстве уточнили, что в этом сезоне специалисты центра оценки безопасности и качества продукции АПК должны проверить 498 проб из 25 муниципалитетов Подмосковья. По прогнозам, общий валовой сбор пшеницы составит около 360 тысяч тонн.
