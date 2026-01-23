Минсельхозпрод Подпмосковья напомнил о лидерстве региона в производстве сыра

Подмосковье сохраняет лидерство в производстве сыра с 2021 года. Сейчас в этой отрасли трудятся более 50 предприятий и 50 ферм. За 2025 год они произвели 166,7 тысячи тонн продукции.

Подмосковные заводы и фермы предлагают широкий ассортимент сыров — от твердых выдержанных сортов до мягких крафтовых видов.

Среди крупных производителей — «Лакталис Истра», «Хохланд Руссланд», «Сыровар», «Рота‑Агро» и «Истринская сыроварня».

«Фермерские хозяйства дополняют ассортимент сырами из коровьего, козьего и овечьего молока, вариантами с травами и специальными сортами для жарки и запекания», — добавили в региональном Минсельхозпроде.

Подмосковье также лидирует по экспорту сыров. За последний год за рубеж отправили 16 тысяч тонн продукта. Крупнейшими импортерами стали Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и другие страны.