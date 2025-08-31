Минсельхозпрод Подмосковья поздравил ветеринаров с профессиональным праздником

Сегодня, 31 августа, в России отмечается День ветеринарного работника. Подмосковный Минсельхозпрод поздравил всех представителей профессии и отметил вклад сотрудников Госветслужбы региона.

«Госветслужба Московской области — одна из старейших в России. Сегодня в ее составе функционируют 85 ветеринарных клиник и кабинетов приема, 15 лабораторий, а численность специалистов насчитывает около 1400 человек», — сказал глава ведомства Сергей Двойных.

Регион стремится делать приемы у ветеринаров более доступными для владельцев. Для этого работают шесть электронных сервисов, две госуслуги и голосовой помощник «Вита».

Врачи проводят профилактику опасных заболеваний у животных. Например, с начала года в хозяйствах Подмосковья привили 3,1 миллиона скота и свиней и более 168 миллионов птиц. Процедуры также провели свыше чем 350 тысячам домашним питомцам. Для диких зверей специалисты разложили сотни оральных доз вакцины.

Минсельхозпрод Московской области отметил, что внимание уделяется постдипломному образованию, повышению квалификации подмосковных специалистов, а также сотрудничеству с учебными заведениями.

«Госветслужба Московской области — одна из основных учебно-производственных площадок для студентов профильных ВУЗов и колледжей. Только в 2024 году на ее базе практику прошли 275 студентов, 25 молодых специалистов стали нашими сотрудниками», — подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Ко Дню ветеринара 3 сентября в Видном пройдет торжественное мероприятие. На нем презентуют итоги работы Госветслужбы региона. Также представителей профессии наградят благодарственными письмами от профильного министерства.