Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила оказания помощи животным в жару

Летом жарко не только людям, но и животным. Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как можно помочь питомцам в жару.

От жары животному может стать плохо, именно поэтому очень важно, чтобы питомец находился не под солнцем, а в тени. Можно дать ему попить, охладить голову, затылок, шею и лапы водой комнатной температуры.

Владельцам животных рекомендуют всегда иметь при себе чистую свежую воду, использовать кондиционер или вентилятор, а также выгуливать собак рано утром или поздно вечером, чтобы избежать дневную жару.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Это поможет предотвратить возгорания, которые в большинстве случаев происходят по вине человека.

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