Минсельхозпрод Подмосковья напомнил об опасности угощения питомцев шашлыком

В майские праздники ветеринары Подмосковья рекомендуют владельцам собак быть осторожнее с угощениями для питомцев. Жареное мясо со специями может вызвать у животных серьезные проблемы с пищеварением. Жителей призвали не кормить животных шашлыком, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем.
В майские праздники жителя часто отправляются на пикники, чтобы насладиться теплой погодой и свежим воздухом. Часто в такие поездки берут с собой домашних животных, которых нередко угощают с общего стола.
Специалисты советуют заранее подготовить для питомцев безопасные лакомства: отварное мясо без приправ, свежие овощи или специальный корм. Это позволит избежать проблем с пищеварением у четвероногих.
В случае недомогания у питомца можно обратиться в Госветслужбу Подмосковья. Адрес ближайшей клиники можно узнать по телефону +7 (495) 668-01-25 или через портал госуслуг.
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