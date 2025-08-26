Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о регистрации и вакцинации питомцев

В День благодарности животным подмосковный Минсельхозпрод напомнил владельцам домашних любимцев о правилах ухода их содержания. Особое внимание специалисты уделили требованиям к регистрации и вакцинации собак.

На прогулке в общественных местах собаки должны находиться на поводке, а в местах скопления людей и транспорте — в наморднике. За животными важно убирать, чтобы сохранять чистоту и комфорт для всех граждан.

Каждому ответственному хозяину нужно заботиться о здоровье и безопасности питомца. Для этого требуется регулярно посещать ветеринара, делать прививки от бешенства и других опасных заболеваний. Также в обязательные пункты содержания собак входит их регистрация. Внедрение микрочипа позволяет сократить поиски животного в случае потери.

В ведомстве указали, что сейчас в Московкой области вакцинацию прошли 212 тысяч собак, всего зарегистрировано более 40 тысяч питомцев.

Процедуры проводятся в госветклиниках. Запись на прием в ближайшие учреждения доступна по телефону +7 (495) 668-01-25. Также сделать прививки четвероногим любимцам можно в мобильных пунктах. Подробная информация доступна на интерактивной карте.