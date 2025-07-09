Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о поддержке семейных ферм

Подмосковные аграрии могут получить поддержку по разным направлениям. Это гранты и субсидии, которые можно направить на развитие и расширение производства. В этом году на эти цели регион направит 60 миллионов рублей.

Владельцы хозяйств и сельхозпроизводители могут получить субсидии на развитие и масштабирование производства, напомнили в региональном Минсельхозпроде.

Один из видов поддержки — грант для семейных ферм. В 2023 году ее предоставили главе крестьянского хозяйства в Коломне. Благодаря этому в прошлом году там произвели свыше 22 тонн земляники.

В этом году на поддержку ферм Подмосковье направит более 60 миллионов рублей. Узнать больше об этом можно по ссылке.