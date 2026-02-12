Минсельхозпрод Подмосковья напомнил аграриям о льготных кредитах

Прием заявок на льготные кредиты для сельхозпроирзводителей начался в Подмосковье. Поддержка доступна для компаний, работающих в сферах растениеводства и молочного скотоводства, а также малым формам хозяйствования.

По словам главы регионального Минсельхозпрода Сергея Двойных, Подмосковье старается сохранять для аграриев доступные условия. Так, по приоритетным направлениям ставка по льготным кредитам составляет 6,8% годовых, по остальным — 10%.

«Это инструмент поддержки, которым сельхозпроизводители активно пользуются. В прошлом году 86 заемщиков привлекли 15,7 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов — почти вдвое больше, чем в 2024-м. Это подтверждает, что механизм востребован и помогает обеспечивать стабильную работу наших хозяйств», — сказал министр.

Льготное кредитование снижает финансовую нагрузку на аграриев и дает им возможность своевременно провести посевную и уборочную кампании, закупить семена и средства защиты растений, а также реализовать инвестпроекты.

Получить поддержку могут организации АПК, а также предприниматели и крестьянские хозяйства.