Минсельхоз России наградил фермеров Подмосковья за вклад в развитие отрасли

С 3 по 5 июля в Волгоградской области проходила выставка «Всероссийский день поля — 2025», которую организовало Министерство сельского хозяйства России. На мероприятие собрались представители агропромышленного комплекса со всей страны.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на выставке прошел форум, посвященный развитию малого агробизнеса. Его провела министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Участники обсудили, как создать комфортные условия для работы малых хозяйств и как улучшить меры господдержки. В завершение встречи отметили лучших представителей фермерского сообщества.

Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд вручили четырем подмосковным хозяйствам. Среди них — Ольга Друганина, руководитель «Аннушкиной фермы» в Можайске, где разводят коз и птицу, а также перерабатывают молоко и мясо. Награду также получила Наталья Федорова, глава эко-фермы «Ого-род» в Серпухове — она производит уксус, мармелад, пастилу, сиропы и морсы, а также выращивает фрукты и ягоды. Еще одна награда — у Тамары Федоровой, которая разводит молочных коз рядом с деревней Щельпино в Воскресенске, а Марию Губакину из Клина, руководителя фермерского хозяйства «Золино», отметили за развитие пчеловодства.