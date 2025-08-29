Минсельхоз Подмосковья выявил 94 нарушения в качестве питания в соцучреждениях

С начала года подмосковный Минсельхозпрод провел 108 выездных проверок по организации питания в социальных учреждениях. Особое внимание уделили утвержденным меню, нормам хранения еды, документации и исключению просрочки. При мониторинге обнаружили 94 нарушения.

Инспекторы проверили 56 органов местного самоуправления, которые поставляют продукты в образовательные и медицинские организации, 24 из них пришлось провести повторно.

Уже в августе специалисты посетили школы в Орехово-Зуеве, Щелкове, Люберцах, Подольске и Дмитровском округе, а также медцентры в Воскресенске и Солнечногорске.

Все обнаруженные нарушения были устранены.

Министерство сельского хозяйства региона отметило, что мониторинг качества питания ведется постоянно, проблемы берутся на контроль до полного исправления.