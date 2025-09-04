Минсельхоз Подмосковья сообщил о запрете на производство 3 видов ПЭТ-упаковки

С 1 сентября в России запретили выпуск трех видов ПЭТ-упаковки, которую сложно перерабатывать. Это решение приняли для того, чтобы сократить количество отходов и чаще использовать материалы, которые легко перерабатывать и которые меньше вредят природе. В Минсельхозе Московской области уточнили, что под ограничения попали ПЭТ-бутылки нестандартных цветов, ПЭТ-упаковка с ПВХ-этикетками и многослойные ПЭТ-бутылки.

Запрет касается только новой продукции. То, что произвели до 1 сентября 2025 года, можно продавать и использовать до конца срока годности. Это нужно, чтобы бизнес успел перестроить производство и уменьшить нагрузку на природу без сбоев в поставках.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры — часть общей экологической политики: они помогут эффективнее перерабатывать отходы, снизить загрязнение и поддержать использование более безопасных материалов.